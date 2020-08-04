Тюменским компаниям выделят 150 млн рублей на возмещение затрат на профилактику COVID-19

В июле сообщалось, что министерство труда и социальной защиты РФ расширило на 2020 год перечень предупредительных мер, расходы на которые работодатель может возместить за счет сумм страховых взносов. В него включили в том числе приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров.

ТАСС, 4 августа. Тюменское региональное отделение Фонда социального страхования (ФСС) направит 150 млн руб. на компенсацию расходов организаций на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, сообщила руководитель регионального отделения Фонда социального страхования Динара Поштаренко в Telegram-канале оперштаба области.

"В связи с эпидемиологической обстановкой, организации, которые проводят ряд мероприятий, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, получат возмещение своих расходов за счет средств фонда. На эти цели работодателям Тюменской области запланировано направить более 150 млн руб.", - сказала она.

По словам Поштаренко, размер компенсации составляет 20% от суммы страховых отчислений за прошлый год. Компенсацию можно получить за приобретение печаток, масок, бахил, одноразовых костюмов, антисептиков, рециркуляторов, термометров, проведение тестов сотрудникам и т. д. Заявления надо подать до 1 октября 2020 г., при этом сумма компенсации может быть увеличена до 30%, если организация направит сотрудников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение.

По информации оперштаба региона на 4 августа, всего в Тюменской области зарегистрировано 6 189 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период выздоровел 5 151 пациент, 26 человек умерли. Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области продлен до 16 августа.