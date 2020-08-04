Денис Мацуев выступит на первом фестивале Green Royal Fest в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Первый фестиваль Green Royal Fest - Вечера открытого рояля стартует в Екатеринбурге 10 августа в парке на открытом воздухе. На закрытии фестиваля зрители смогут увидеть живое выступление народного артиста России Дениса Мацуева, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловской филармонии.

"14 августа ярким завершением фестиваля станет выступление народного артиста России Дениса Мацуева с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лисса. Организаторы фестиваля надеются, что фестиваль станет традиционным", - говорится в сообщении. В программе заявлено, что Мацуев исполнит произведения Бетховена и Рахманинова.

Первый музыкальный фестиваль Green Royal Fest стартует 10 августа в парке на открытом воздухе и продлится пять дней. Решение о проведении фестиваля в таком формате принято из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Как пояснили ТАСС в пресс-службе филармонии, посетить каждый концерт с учетом соблюдения дистанции смогут около 500 человек. В парк, где пройдет фестиваль, специально для исполнителей вынесут рояли.

Green Royal Fest проводится Свердловской филармонией совместно с АНО "Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области", при поддержке Управления культуры Екатеринбурга.

Фестиваль откроют пианист Иван Бессонов и Уральский молодежный симфонический оркестр. На следующий день зрители услышат фортепианный дуэт Андрея Коробейникова и Андрея Гугнина. 12 августа состоится концерт "Фортепиано в джазе", а на следующий день - сольный фортепианный концерт заслуженного артиста России Бориса Березовского.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также ряд других ограничительных мер. В регионе разрешены спектакли, концерты, кинопоказы, представления на открытом воздухе с количеством посетителей, не превышающим 50% от вместимости площадки.