Педуниверситет в Курганской области получил около 30 дополнительных бюджетных мест

ТАСС, 4 августа. Шадринский государственный педагогический (ШГПУ), который является одним из крупнейших университетов Курганской области, получил дополнительно 27 бюджетных мест на прием в 2020 году. Из них 23 места будут распределены между студентами очного отделения бакалавриата, сообщили ТАСС в приемной комиссии ШГПУ.

"[Вуз получил] 23 дополнительных бюджетных места - на очное отделение по программам бакалавриата. 1 место - на очное отделение по программам магистратуры, [по направлению] профессиональное обучение, профиль "Государственное и муниципальное управление". И 3 места - на очно-заочную форму, по направлению психолого-педагогическое образование, профиль "Психология развития и образования", - сказали в комиссии, уточнив, что вместе с дополнительными местами общее число бюджетного приема в ШГПУ в 2020 году достигло 664, что в итоге на 242 места больше, чем в прошлом году.

Распределение дополнительных бюджетных мест по программам бакалавриата еще не выполнено. В комиссии уточнили, что места будут разделены между студентами "наиболее популярных профилей".

В январе президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, а приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Вместе с этим президент призвал российских ученых и инженеров совершить прорыв в сфере искусственного интеллекта и других высокотехнологичных областях.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал в июне постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений.