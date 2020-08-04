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Пандемия COVID-19

В ГКБ Екатеринбурга открылась новая очередь отделения лучевой диагностики с томографом

Аппарат стал третьим в больнице № 40

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Новая очередь отделения лучевой диагностики с кабинетом компьютерной томографии начала работать во вторник в корпусе инфекционного отделения городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь будут проводиться обследования пациентов со скорой, когда уже лабораторно подтвержден диагноз, и надо просто определить дальнейшую тактику ведения этого пациента. <…> В инфекционном корпусе сконцентрированы больные с различными патологиями, в том числе и с воздушно-капельными инфекциями. Этот компьютерный томограф позволит обеспечить в том числе инфекционную безопасность пациентов из других корпусов и сотрудников больницы", - рассказал главный врач больницы Александр Прудков.

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Расширение диагностических мощностей клиники ведется в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Новый кабинет компьютерной томографии был оборудован в рекордные сроки - за два месяца. Сам новый томограф - 64-срезовый, производства компании Siemens. На его покупку было потрачено более 35 млн рублей, средства выделили власти Свердловской области. Новый томограф стал третьим в больнице. Два других - в нейрохирургическом и хирургическом корпусах - в условиях пандемии работают с полной загрузкой.

"После окончания пандемии новый томограф может использоваться для диагностики многих других заболеваний, для контроля при интервенционных процедурах, для профилактических осмотров. У аппарата высокое пространственное разрешение, что повышает чувствительность диагностики в онкологии", - уточнили в пресс-службе ГКБ № 40.

ГКБ № 40 - самая крупная многопрофильная больница Урала. Во время пандемии коронавируса несколько ее корпусов были отданы для оказания помощи заразившимся пациентам. Для них зарезервировано более 700 коек, в том числе 52 койки реанимации. За время пандемии лечение в клинике прошли более 3 тыс. пациентов с коронавирусом.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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