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Пандемия COVID-19

Медицинский комплекс в "Екатеринбург Экспо" прекратил прием пациентов с коронавирусом

Заместитель губернатора Павел Креков отметил, что в установленных в выставочном центре 50 койках сейчас нет необходимости
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Мобильный медицинский комплекс на базе выставочного центра "Екатеринбург Экспо" прекратил прием пациентов с коронавирусом. В центре установлено 50 коек, в которых сейчас нет необходимости, сообщил во вторник в ходе брифинга заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Сейчас нет необходимости в тех дополнительных койках, которые в этом модуле есть, поэтому сейчас он прекратит принимать больных. Те, кто там сегодня лечатся, они долечатся, после чего он [госпиталь] будет свернут", - сказал Креков.

Мобильный медицинский комплекс на базе выставочного центра "Екатеринбург Экспо" начал принимать первых пациентов с коронавирусом в начале июля. Среди установленных в госпитале коек есть реанимационные, где помощь могут получить пациенты с тяжелой формой коронавируса. Ранее губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что работа центра поможет разгрузить задействованные под борьбу с коронавирусом больницы.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 21 361, из них 182 за последние сутки.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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