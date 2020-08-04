В "Лукойле" сообщили о ликвидации следов нефтепродуктов на береговой полосе реки в ЯНАО

ТАСС, 4 августа. Следы нефтепродуктов, обнаруженные танкером компании ПАО "ИРП" в пределах береговой линии реки Нумги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), ликвидированы. Об этом сообщает во вторник пресс-служба "Лукойла".

По ее данным, 2 августа по пути следования танкера подрядной организации ПАО "ИРП" в центре русла реки Нумги примерно в километре от нефтеналивного причала территориально-производственного предприятия "Лукойла" в Белоярском (ТПП "РИТЭКБелоярскнефть") капитан судна обнаружил на водной поверхности радужное пятно. В ходе проведенного обследования команда танкера утечек не обнаружила.

Сотрудники предприятия распылили сорбент для удаления радужной пленки . "Следы нефтепродуктов в пределах береговой полосы ликвидированы. Сообщение о происшествии было оперативно направлено в государственные органы", - уточнили там.

По состоянию на 10:00 мск 4 августа силами ТПП "РИТЭКБелоярскнефть" очищено от пленки 400 метров береговой полосы в районе нефтеналивного причала Нумги, уточнили в пресс-службе "Лукойла". Осталось очистить около 700 метров.

Природоохранная прокуратура ЯНАО проверит информацию о загрязнении реки нефтесодержащей жидкостью. В ходе проверки планируется установить причастных к загрязнению реки и привлечь их к ответственности.