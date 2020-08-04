В Екатеринбурге выбрали место для мемориала "Город трудовой доблести"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Мемориал в честь присвоения Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести" установят на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей. Выбор был сделан по результатам голосования на сайте администрации, в котором приняло участие около 3 тыс. человек, сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский в ходе прямой линии на канале "Студия-41".

"У нас было несколько площадок, голосование закончено, в нем приняло участие более 3 тыс. человек в интернете. На сегодня около 40% горожан проголосовали за площадку "проспект Космонавтов - [улица] Машиностроителей". Мы там будем делать именно мемориальный комплекс, площадь Трудовой доблести", - сказал он.

Высокинский добавил, что также в честь присвоения звания на набережной городского пруда в центре города будет установлен небольшой памятный знак, будут обновлены въездные стелы в город по Челябинскому, Пермскому, Тюменскому и Московскому тракту, там появится надпись "Екатеринбург - город трудовой доблести". Переделываются сегодня надписи на зданиях аэропортах и вокзалов.

Онлайн-голосование за место размещения площади Трудовой доблести и мемориальной стелы в честь присвоения Екатеринбургу звания "Город трудовой доблести" началось на официальном портале города. Жителям Екатеринбурга предлагался выбор из четырех локаций: пересечение проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей, территория перед аэропортом Кольцово, площадка у стадиона "Екатеринбург-Арена" на пересечении улиц Репина и Попова и территория недостроенной гостиницы "Дели".

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон об учреждении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. 2 июля Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в перечень вошли два города Свердловской области, Екатеринбург и Нижний Тагил.