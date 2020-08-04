Музыкальный фестиваль Open Air Fest стартовал в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Open Air Fest, с учетом ограничений по коронавирусу, стартовал в Литературном квартале в Екатеринбурге. Мероприятие проводится в одиннадцатый раз, сообщила ТАСС директор камерного оркестра "В-А-С-Н" и организатор фестиваля Open Air Fest Анна Баловина.

20 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что власти региона разрешили культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций.

"Мы открыли сегодня уже одиннадцатый фестиваль, это очень много для нас, значит, потому что наши слушатели ходят из года в год на все наши мероприятия, и мы очень рады, что они пришли к нам сегодня. Конечно, самое главное для нас было - энергия музыкантов, которые вышли на сцену после пяти месяцев молчания, потому что играть дома и собираться на репетиции - это одно, а выйти на сцену, услышать аплодисменты и играть для публики - это другое и очень важно для нас", - рассказала Баловина.

Организатор также добавила, что вместимость площадки составила около 200 человек с соблюдением социальной дистанции. На открытии фестиваля были исполнены все санитарные нормы: организаторы просили зрителей надевать маски при входе, у всех проверяли температурный режим и просили пользоваться санитайзерами.

Фестиваль открылся выступлением камерного оркестра "В-А-С-Н", вместе с ним на сцену вышли лауреаты международных конкурсов Наталья Камусина (флейта), Мария Позднякова (арфа), Евгений Ханчин (ударные) и дирижер Николай Усенко. Всего в рамках Open Air Fest состоится 5 концертов, и в них примут участие все коллективы Дома музыки Екатеринбурга.

По данным организаторов, фестиваль, организованный Городским домом музыки, проходит в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Отмечается, что в этом году из-за ситуации с пандемией коронавируса организаторы ограничили число зрителей. Также на фестивале планируют обрабатывать все поверхности, измерять у гостей температуру на входе.

В Свердловской области зафиксировано 21 361 случая заражения коронавирусом, 294 - умерли, 18 037 человек уже выздоровели.