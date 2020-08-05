Около 15% тюменских заведений общепита могут закрыться из-за пандемии

"Конечно, какие-либо прогнозы делать еще рано, но прежде чем снова открыть все рестораны, мы провели анализ, по разным данным, кризис, вызванный эпидемией, не смогут пережить от 15% до 25% точек общепита, но мы все-таки склоняемся именно к цифре 15%", - сказала она, добавив, что всего на территории региона 2,3 тыс. объектов общепита.

Невидайло отметила, что в первые месяцы введения ограничений в регионе обращений от предпринимателей в аппарат уполномоченного было очень много. "Служба уполномоченного отправляла коллективное обращение от Ассоциации гостеприимства в правительство РФ, в Совет Федерации, уполномоченному при президенте по защите прав предпринимателей. В основном в обращениях, конечно, рассматривался вопрос государственных мер поддержки", - сообщила она.

В июле, добавила бизнес-омбудсмен, количество обращений снизилось, потому что основная группа из семи крупных представителей ресторанного бизнеса Тюмени совместно с аппаратом уполномоченного отрабатывала все вопросы с региональным управлением Роспотребнадзора и правительством Тюменской области. Итогом совместной работы стало принятие губернатором региона решения о разрешении работы точек общепита с 4 августа после включения в реестр по итогам заполнения чек-листа на соответствие противоэпидемическим требованиям.

"Единицы выставили на продажу свой бизнес, но есть и те, кто открылся именно в период пандемии. Большая часть ресторанов смогла не только продолжить работу, но и оптимизировать ее, не последнюю роль в этом сыграла государственная поддержка, рассрочка налоговых платежей, беспроцентные кредиты, выплаты на дезинфекцию, все эти меры поддержки помогли рестораторам продержаться до открытия", - считает Невидайло. Бизнес-омбудсмен заключает, что восстановление отрасли полностью зависит от количества посетителей и отмечает, что после разрешения работы ресторанов прогнозируется повышенный спрос на услуги точек общепита.