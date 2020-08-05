Площадь пожаров в лесах Югры снизилась за сутки в три раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) снизилась за сутки в три раза до 209 га. Об этом в среду сообщил департамент недропользования и природных ресурсов региона.

Утром во вторник площадь пожаров составляла 656 га.

"На территории автономного округа действует 13 лесных пожаров общей площадью 209 га на территории государственного природного заповедника "Малая Сосьва", Кондинского, Мегионского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Советского и Юганского лесничеств. Из них локализовано десять лесных пожаров на территории Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Советского и Юганского лесничеств площадью 197 га", - сказано в сообщении.

Основными причинами возгораний на территории округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в зеленых массивах.

По данным регионального гидрометцентра, в Югре накануне в ряде муниципальных образований прошли дожди.