На Ямале разрешили приглашать гостей на бракосочетания в ЗАГС

ТАСС, 5 августа. Торжественные церемонии в ЗАГС Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) смогут посещать до десяти человек. Изменение в постановление о режиме самоизоляции подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщил в среду региональный оперативный штаб.

"Теперь на торжественной церемонии регистрации брака могут присутствовать до десяти человек, включая молодоженов, сотрудника ЗАГС, фотографа и оператора. Изменение в постановление о режиме самоизоляции подписал губернатор ЯНАО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что точное число гостей будет рассчитываться исходя из площади помещения - не более одного человека на четыре квадратных метра зала.

По данным оперативного штаба ЯНАО, в регионе зафиксирован 11 431 случай заражения коронавирусом. За все время 9 004 человека выздоровели, 79 умерли.