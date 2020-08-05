В Сургутском госуниверситете удвоят число бюджетных мест на IT-специальностях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 августа. /ТАСС/. Сургутский государственный университет, крупнейший вуз, принадлежащий Ханты-Мансийскому автономному округу, увеличит в 2021 году количество бюджетных мест по специальностям, связанным с IT-технологиями, в два раза по сравнению с 2019 и 2020 годами, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

"Количество бюджетных мест по IT-направлениям в Сургутском государственном университете в 2021 году составит 120. В 2019 и 2020 годах в вузе по данным специальностям число бюджетных мест [составляло] 60", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к направлению относятся три образовательные программы: "Информатика и вычислительная техника", "Программная инженерия" и "Информационные системы и технологии". Всего количество бюджетных мест в Сургутском госуниверситете в 2021 году вырастет на треть - до 1 008. В 2019 году их было 780.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в июне постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений.

В июне президент России Владимир Путин на совещании по связи и IT-индустрии дал несколько поручений по развитию отрасли. В частности, в кратчайшие сроки подготовить федеральный проект по развитию технологий искусственного интеллекта и проработать вопрос льготного доступа к электроэнергии для центров обработки данных. В июле он подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Для нее устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%. Кроме того, для IT-компаний начиная с 2021 года и на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов - 7,6%. Также предусмотрено снижение ставки по налогу на прибыль.