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Артиллеристы защитили от "диверсантов" эшелон на учениях на Урале

К маневрам привлекались около 600 военнослужащих и свыше 150 единиц военной техники
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© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 5 августа. Военнослужащие артиллерийского соединения танковой дивизии Центрального военного округа отразили нападения диверсионных групп условного противника на эшелон в движении при разгрузке на железнодорожной станции на учениях в Челябинской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой округа.

"Военнослужащие самоходного артиллерийского полка гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали нестандартные методы ведения боевых действий в ходе учения. <...> Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" и самоходных артиллерийских установок "Акация" совершили комбинированный марш, <...> отработав порядок действий при защите воинского эшелона в движении и при проведении разгрузки на железнодорожной станции от разведывательно-ударных групп условного противника. <...> Главными задачами учений стали поддержание высокой плотности огня по противнику в условиях наличия и отсутствия огневого контакта с его диверсионными группами", - сообщили в пресс-службе.

Контроль за ходом учений осуществлялся при помощи беспилотных летательных аппаратов. Всего к маневрам привлекалось около 600 военнослужащих из состава артиллерийских и разведывательных подразделений и служб обеспечения и свыше 150 единиц военной техники.

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