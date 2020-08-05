Тюменские власти выделили 100 млн рублей на возмещение процентов по кредитам МСП

ТАСС, 5 августа. Правительство Тюменской области выделило дополнительно 100 млн рублей на возмещение части затрат малых и средних предприятий (МСП) на оплату процентов по кредитным договорам. Такая мера способствует развитию предпринимательской деятельности в условиях распространения коронавирусной инфекции, сообщил в среду ТАСС начальник управления промышленности и предпринимательства регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Валерий Ладнер.

"Для реализации механизма возмещения части затрат субъектов предпринимательства на оплату процентов по кредитному договору дополнительно выделено 100 млн рублей на 2020 год в рамках реализации государственной программы Тюменской области "Развитие малого и среднего предпринимательства и научно-инновационной сферы", - сказал он, уточнив, что в условиях пандемии работа властей нацелена на разработку дополнительных мер стимулирования предпринимательской деятельности.

По словам Ладнера, часть затрат возмещается предприятиям, основной вид экономической деятельности которых включен в перечень наиболее пострадавших отраслей из-за распространения коронавируса. Господдержка оказывается по кредитным договорам, которые были заключены в период с 1 января 2020 г. Годовой размер субсидии не может превышать 5 млн рублей.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, всего в Тюменской области зарегистрировано 6 271 случай заражения коронавирусом, за весь период выздоровели 5 300 пациентов, 26 человек умерли. Режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области продлен до 16 августа.