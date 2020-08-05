Власти Сургута связали разлив нефтепродуктов в реке Сайма со сбросом месячной давности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 августа. /ТАСС/. Найденные в реке Сайма в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) 3 августа нефтепродукты - последствия сброса из коллектора, который произошел в июле 2020 года. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Олег Пухтеев.

Ранее сообщалось, что 10 июля специалисты локализовали очаг загрязнения нефтепродуктами Саймы, в которую попало около 200 литров мазута. Причиной загрязнения реки могли стать обильные осадки, выпавшие в Сургуте. Разлив нефтепродуктов был оперативно ликвидирован. При этом 3 августа власти города зафиксировали второй разлив нефтепродуктов на реке Сайме объемом также до 200 литров отработанного масла. Нефтепродукты будут собраны с помощью сорбента и утилизированы. Причины происшествия выясняют специалисты.

"Мы предполагаем, то, что сейчас видим - остаточные явления того сброса, который был ранее. <…> Сейчас мы это ликвидируем. Это не повторный сброс. Это последствия первоначального сброса, который был (в июле 2020 года - прим. ТАСС). Поэтому мы приняли решение боны оставить и не убирать. Возможно, дождями или дождевыми потоками что-то еще вымоет с коллектора", - сказал он.

Пухтеев отметил, что в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Сайме задействовано около десяти человек и до трех единиц техники. "Мы поставили второй ряд бонов, который предотвратит [распространение нефтепродуктов], если первый не справится", - уточнил Пухтеев.

По его словам, боны буду убраны перед зимним периодом, а при необходимости возвращены весной 2021 года.

Сайма - небольшая река, протекающая по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 380 тыс. человек.