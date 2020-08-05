Тюменский школьник впервые в регионе сдал три предмета в ходе ЕГЭ на высшие баллы

ТАСС, 5 августа. Школьник из Тюмени впервые за время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в регионе набрал высшие баллы по трем экзаменам - физике, математике и информатике. Об этом сообщает в среду пресс-служба департамента образования и науки региона.

"Впервые за историю ЕГЭ в Тюменской области выпускник сдал все три экзамена на 300 баллов. Максимальные баллы на ЕГЭ по точным наукам (физике, математике и информатике) набрал ученик тюменской гимназии № 21 Андрей Левченко", - говорится в сообщении.

По словам учителя математики гимназии № 21 Галины Сердитовой, приведенным в сообщении, выпускник всегда участвовал в олимпиадах, ездил на соревнования и очень много занимался самостоятельно. "Добросовестный и ответственный юноша, всегда выполнял даже больше, чем было нужно. Во время дистанционного обучения делал все задания и всегда дополнительно решал то, что ему интересно и что он считал сложным", - добавила она.

В департаменте уточнили, что по русскому языку выпускник набрал 98 баллов и 87 баллов - по английскому языку.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2020 году проходил с 29 июня по 25 июля, на участие было заявлено порядка 713 тыс. человек, из них более 620 тыс. человек - выпускники текущего года.