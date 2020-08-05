{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Utair запустила прямой рейс из Тюмени в Пермь

Полеты будут выполняться два раза в неделю
ATR-72 Ладислав Карпов/ТАСС
Описание
ATR-72
© Ладислав Карпов/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair запустила прямой рейс из Тюмени в Пермь, он будет выполняться два раза в неделю. Об этом в среду сообщает пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания Utair запустила новый прямой рейс из Тюмени в Пермь. Полеты по данному направлению выполняются по понедельникам и субботам на среднемагистральном самолете ATR 72 [рассчитанном] на 70 пассажиров", - сказано в сообщении.

Из Тюмени лайнер вылетает в 15:15 (13:15 мск), из Перми - в 17:50 (15:50 мск). Время в пути - 1 час 50 минут.

Utair  - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.

Теги
РоссияТюменская областьПермский край
Площадь уборки зерновых культур в Свердловской области составит почти 350 тыс. га
В регионе уже убран урожай с площади 6 тыс. га
Читать полностью