ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Специалисты в Свердловской области создали первый юридический словарь русского жестового языка. В будущем авторы проекта планируют создать еще несколько тематических словарей, сообщила в среду на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Мы предложили тему словаря жестового языка, юридического словаря. Без этого сейчас никак не обойтись, и мы поняли, что в нашей стране не существует отдельного юридического словаря жестового языка. <…> Я видела, как были востребованы темы трудовых прав, вопросов было очень много, <…> поэтому мы решили, что с этого начнем", - сказала Мерзлякова.

Она отметила, что это первый словарь юридического языка для глухих. В будущем планируется создать словари и по ряду других тем, например, о гражданском обществе, волонтерстве - с необходимостью этих тем столкнулись в период пандемии, пояснила Мерзлякова. Отдельно могут быть созданы словари по избирательному праву, туристический словарь и другие.

Директор Свердловской региональной общественной организации социализации и реабилитации детей "Пеликан" Зоя Глухих отметила, что именно юридический словарь был необходим давно. Так, на одном заседании суда сурдопереводчик перевел решение на язык жестов как "мир", а необходимо было перевести как "мировое соглашение". "Человек слабослышащий не понял, что какую-то часть победил он, а другую - победили его", - говорит Глухих, отмечая, что, работая со словарем, специалисты поняли, что многие юридические термины слабослышащим еще незнакомы.

Проект создания юридического словаря русского жестового языка "Услышать друг друга" поддержан Фондом президентских грантов. Видеоматериалы доступны на сайте общественной организации "Пеликан".