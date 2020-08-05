Экс-главе Челябинска Тефтелеву продлили домашний арест до 10 октября

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска на заседании в среду продлил до 10 октября меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взятки от представителя коммерческой организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Евгению Тефтелеву продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца - до 10 октября", - сказала собеседница агентства.

12 декабря 2019 года Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следователя арестовал по обвинению в получении взятки Тефтелева и бывшего начальника управления капитального строительства городской администрации Евгения Пашкова, позже меру пресечения Тефтелеву заменили на домашний арест.

По данным следствия, бывшие чиновники в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов. Источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал, что дело может быть связано со злоупотреблениями при строительстве детских садов в Челябинске.

С должности заместителя губернатора Тефтелев был уволен в конце апреля 2019 года. С августа 2015 года по ноябрь 2018-го Тефтелев был главой Челябинска.