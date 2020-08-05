Площадь уборки зерновых культур в Свердловской области составит почти 350 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Свердловские аграрии приступили к уборке урожая, площадь уборки зерновых культур составит 349 тыс. га. Об этом сообщает департамент информационной политики региона в среду.

"В этом году площадь уборки зерновых культур составляет 349 тысяч гектаров, в том числе озимых культур - 5 тысяч гектаров, картофеля планируется убрать с площади 13,4 тысяч гектаров, овощей открытого грунта - 1,5 тысячи гектаров", - приводят в департаменте слова заместителя министра агропромышленного комплекса (АПК) и потребительского рынка региона Артема Бахтерева.

В сообщении добавляется, что в регионе уже стартовала уборочная кампания - урожай убран с площади 6 тыс. га, что составляет 1,7% от плана. Для проведения уборки зерновых культур в регионе была проведена подготовка зерноуборочных комбайнов и зерносушильного оборудования.

Бахтерев отметил, что в 2020 году в Свердловской области увеличена площадь кормовых культур, что позволит обеспечить отрасль животноводства полноценными кормами. Всего планируется заготовить 30 центнеров кормовых культур на одну условную голову скота.

По данным департамента информполитики, общий размер посевных площадей в 2020 году составляет 769 тыс. га. Потребность в семенах зерновых и зернобобовых культур для проведения посевной 2020 года составляет 98 тыс. тонн. В апреле губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал, что в ходе уборочной кампании в Свердловской области планируется собрать около 700 тыс. тонн зерновых культур.