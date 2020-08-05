В Свердловской области планируют начать подготовку дефицитных в регионе сурдопереводчиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Дефицитных для региона сурдопереводчиков планируют начать готовить в Свердловской области. Базовой площадкой может выступить педагогический университет, сообщила в среду на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

На данный момент в регионе около 60 сурдопереводчиков и более 14 тысяч слабослышащих людей.

"Мы поняли, что нам нужно организовывать учебу наших переводчиков. <…> Мы думаем, что мы все равно получим группу из 15 сурдопереводчиков, хотя бы для начала", - сказала Мерзлякова.

В подготовке планируется задействовать Уральский государственный педагогический университет. Уполномоченный отметила, что в этих специалистах фиксируется острая необходимость, поэтому планируется набор на обучение по 15 человек в год.

"Чтобы обеспечить [сурдопереводчиками] все органы власти, надо около 200 переводчиков, такого количества [в регионе] нет. У нас их около 60", - добавила на пресс-конференции переводчик русского жестового языка Свердловской региональной общественной организации социализации и реабилитации детей "Пеликан" Светлана Коптелова. Она отметила, что в Свердловской области проживает более 14 тысяч слабослышащих людей.

О необходимости сурдоперевода в пандемию

Как сообщила на пресс-конференции руководитель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" Людмила Черемера, в период самоизоляции у глухих людей возникло много трудностей из-за отсутствия сурдоперевода на телевидении.

"Трудностей очень много возникло в период самоизоляции. Информация до глухих людей доходила неоперативно, потому что перевода на телевидении практически не было. Звонки в диспетчерскую службу, которая была у нас организована, поступали практически круглосуточно, просили разъяснить по видеосвязи", - сказала Чемера. Она отметила, что всего по Свердловской области работают шесть диспетчеров.

Татьяна Мерзлякова добавила, что к ней также поступали просьбы вернуть сурдоперевод хотя бы на один телеканал.