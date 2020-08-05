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Южно-Уральский госуниверситет получил 113 дополнительных бюджетных мест на 2020 год

Они выделены по таким направлениям, как математика, компьютерные науки, строительство, энергетика, машиностроение и другие

ТАСС, 5 августа. Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) получил дополнительно 113 мест на набор 2020 года по программам бакалавриата и специалитета. Места выделены на направления с традиционно высоким конкурсом, сообщил в среду ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ Александр Губарев.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в июне постановление о распределении более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в вузах в 2020 году с приоритетом для региональных учебных заведений.

"Всего выделено дополнительных мест 113 по программам бакалавриата и специалитета. <…> На эти направления традиционно высокий конкурс и спрос на выпускников", - сказал Губарев. Дополнительные места выделены по следующим направлениям: математика, компьютерные науки, строительство, энергетика, машиностроение, экономика, история, физическая культура и другие.

Если изначально бюджетных мест для приема на первый курс в 2020 году было 2 943, то с учетом дополнительных их стало 3 056. Сегодня в вузе обучаются свыше 24 тыс. студентов.

Кроме того, в управлении по связям с общественностью Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) ТАСС сообщили, что вуз получил 46 дополнительных бюджетных мест, сегодня в ЧелГУ обучается 14 833 человека. "Все направления, которые получили дополнительные бюджетные места, сегодня актуальны. <…> Это направления, связанные с IT, что означает присутствие их выпускников на многих рынках труда в самых разных областях", - сказали в управлении.

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РоссияЧелябинская область
Пандемия COVID-19
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