Более 600 голов скота передали семьям Курганской области в качестве поддержки

ТАСС, 5 августа. Семьи Курганской области, испытывающие материальные затруднения в период пандемии, получили 476 поросят и 143 теленка от региональных властей в качестве меры поддержки. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе региона.

"476 поросят и 143 теленка уже получили курганцы в качестве меры поддержки от областных властей. Поросята и телята стали помощью от областных властей и были переданы в семьи, испытывающие материальные затруднения в период распространения коронавируса", - говорится в сообщении с уточнением, что заявки на получение скота принимались до 1 июня и будут реализованы до 1 октября 2020 года.

В оперштабе добавили, что все животные приобретаются у местных фермеров и сельхозпредприятий.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 2 426 случаев заражения коронавирусом. Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 874 человека. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 111 162 исследования.