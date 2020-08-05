Социальные НКО Свердловской области получили с начала года 372 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) Свердловской области с января по июль 2020 года получили поддержку из областного бюджета в размере 372 млн рублей. Всего в рамках комплексной программы в этом году планируется направить 500 млн рублей на реализацию социально значимых мероприятий региона, сообщает в среду департамент информационной политики области.

"С января по июль 2020 года в рамках областной комплексной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской области на 2018-2024 годы" поддержку за счет средств областного бюджета получили 72 социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО). Общая сумма поддержки составляет 372 миллиона рублей. Эти средства пойдут на реализацию 78 проектов и мероприятий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что выделенные средства направлены общественным объединениям инвалидов, ветеранов, национальным и экологическим региональным общественным организациям на реализацию социально значимых мероприятий. Субсидии областного бюджета также предоставлены частным детским садам и школам. В рамках программы приняты меры не только финансовой, но и имущественной, консультационной и информационной поддержки по вопросам развития некоммерческого сектора.

"Всего на поддержку некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере, в рамках комплексной программы в 2020 году предусмотрено 500 миллионов рублей, и большая часть средств уже распределена", - приводят в департаменте слова заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяны Гладковой.