Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Свердловской области с вечера 5 августа по 7 августа. Об этом сообщили в среду в Уральском гидрометцентре.

"С 20 часов 5 августа до 15 часов 7 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия - прим. ТАСС) первой степени опасности. Отмена предупреждения с 15 часов 7 августа", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, в эти дни в регионе температура воздуха составит 26-32 градуса тепла, возможны дожди и грозы с порывами ветра до 14-15 м/с.