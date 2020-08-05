{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Свердловской области

Они ожидаются с вечера 5 августа по 7 августа
Екатеринбург Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Екатеринбург
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Свердловской области с вечера 5 августа по 7 августа. Об этом сообщили в среду в Уральском гидрометцентре.

"С 20 часов 5 августа до 15 часов 7 августа на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия - прим. ТАСС) первой степени опасности. Отмена предупреждения с 15 часов 7 августа", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, в эти дни в регионе температура воздуха составит 26-32 градуса тепла, возможны дожди и грозы с порывами ветра до 14-15 м/с.

Теги
РоссияСвердловская область
Ученые начали исследования на месте моржового лежбища на Ямале
Эксперты планируют поставить на моржей спутниковые передатчики, которые будут передавать данные о перемещениях животных
Читать полностью