Площадь пожара в государственном заповеднике в Югре выросла до 550 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 августа. /ТАСС/. Два природных пожара действует в государственном заповеднике "Малая Сосьва" в Ханты-Мансийском автономном округе на общей площади 550 га, за сутки она выросла на 30 га. Площадь остальных пожаров в регионе за сутки снизилась в 18 раз - до 11,5 га, сообщает в четверг департамент недропользования и природных ресурсов региона.

Утром в среду площадь пожаров на территории заповедника "Малая Сосьва" составляла 520 га, также действовало в Югре 13 лесных пожаров общей площадью 209 га.

"По данным на утром четверга, на территории государственного природного заповедника "Малая Сосьва" действуют два локализованных лесных пожара на площади 550 га. Также на территории автономного округа действуют два локализованных лесных пожара на территории Нефтеюганского и Самаровского лесничеств площадью 11,5 га", - говорится в сообщении.

По данным департамента, всего в заповеднике с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 12 лесных пожаров площадью чуть более 1,2 тыс. га.

Основными причинами возгораний на территории округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в зеленых массивах.