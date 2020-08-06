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Пандемия COVID-19

Новый учебный год в школах Курганской области планируют начать в обычном режиме

Все образовательные организации обеспечивают бесконтактными термометрами, дозаторами, средствами индивидуальной защиты, проводится ревизия систем водоснабжения и вентиляции
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© Сергей Красноухов/ТАСС

ТАСС, 6 августа. Учебный год в школах Курганской области планируется начать в традиционном режиме с учетом ряда ограничением. Также при необходимости школы готовы использовать дистанционный формат обучения, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента образования и науки Курганской области в четверг.

Предыдущий учебный год школы в Курганской области завершали дистанционно. 9 июля в регионе разрешили работать образовательным организациям в очной форме с группами не более 30 человек.

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"С 1 сентября 2020 года начало нового учебного года планируется в традиционном формате. При этом следует учитывать эпидемиологическую обстановку в Курганской области. <...> Весь накопленный за период пандемии опыт работы в дистанционном формате при необходимости будет использоваться и в дальнейшем, как дополнительные возможности получения знаний обучающихся", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что уже сейчас все образовательные организации обеспечиваются бесконтактными термометрами, дозаторами, средствами индивидуальной защиты, также проводится ревизия систем водоснабжения и вентиляции. С началом учебного года каждое утро школьникам будут измерять температуру и фиксировать показатели в журнале. "Кроме того, обязательны гигиеническая обработка, уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств, их проветривание", - отметили в департаменте, добавив, что пить и есть дети будут из одноразовой посуды. Также в школы нельзя будет заходить людям, не связанным с образовательной деятельностью.

Вопрос проведения торжественных линеек 1 сентября еще обсуждается, уточнили в пресс-службе. "Проведение массовых мероприятий в образовательных организациях региона по-прежнему запрещено. Решение непосредственно о формате проведения линеек будет принято непосредственно перед началом учебного года", - отметили в департаменте.

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РоссияКурганская областьПандемия COVID-19
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