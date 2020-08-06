Школьные линейки 1 сентября в Свердловской области проводиться не будут

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Традиционные линейки 1 сентября в школах Свердловской области в 2020 году отменены. Детям проведут тематические уроки, посвященные 75-летию Победы, сообщили в четверг в департаменте информационной политики региона.

"Скорее всего, в силу действия ограничительных мер мы не сможем провести 1 сентября по всей области традиционные праздничные линейки. И тем более важно создать для школьников, для их родителей, для учителей атмосферу праздника, задать хороший, позитивный настрой на весь учебный год. Поэтому считаю, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне первый урок в образовательных организациях должен быть пронизан духом Победы", - приводят в департаменте слова первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Заместитель губернатора поручил областному Министерству образования и молодежной политики оказать помощь в проведении таких уроков во всех муниципалитетах.

По информации областного оперштаба, общее количество случаев новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 21 725, из них 183 зафиксированы за последние сутки. В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также ряд других ограничительных мер.