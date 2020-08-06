В Сургуте ликвидировали последствия утечки нефтепродуктов в реку Сайму

"Последствия разливов нефтепродуктов на Сайме ликвидированы. Специалисты провели проверку систем ливневой канализации и обнаружили шлюзовую камеру, забитую мусором и загрязненную нефтепродуктами, камеру вычистили. Я дал распоряжение проверить все места, откуда в шлюзовую камеру могли поступить нефтепродукты. Таким образом мы сможем установить точное место сброса, а поиском виновных займется природоохранная прокуратура, документы для них почти готовы", - написал Шувалов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По его словам, специалисты оставят боновые заграждения до осени, поскольку те, кто сливает отработанное машинное масло в канализацию, "могут сделать это снова". Шувалов также напомнил, что в Сургуте есть организации, которые могут экологично и безопасно утилизировать нефтепродукты. "Это гораздо дешевле и спокойнее, чем за свой счет устранять ущерб и мелькать в новостных сводках", - написал он.

В начале июля власти Сургута сообщили об обнаружении масляного пятна на Сайме. Объем попавших в водоем нефтепродуктов, по оценке специалистов, составлял до 200 литров. Причиной загрязнения реки могли стать обильные осадки, выпавшие в Сургуте. Загрязнение было оперативно ликвидировано. При этом 3 августа власти города зафиксировали второй случай утечки нефтепродуктов в реку Сайму объемом также до 200 литров отработанного масла.

Сайма - небольшая река, протекающая по территории Сургута, крупнейшего муниципалитета Югры, в котором проживают более 380 тыс. человек.