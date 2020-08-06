Силовики провели выемку документов в головном офисе уральского сотового оператора "Мотив"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. Представители силовых структур провели выемку документов в головном офисе уральского сотового оператора "Мотив" в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Производилась выемка документов, касающихся одного из контрагентов компании, который оказался в поле зрения проверяющих органов", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе следственного управления по Свердловской области ТАСС сообщили, что у них нет информации по проведению мероприятий. Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сказал, что сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции в этих мероприятиях участия не принимали. В региональном УФСБ не комментируют данную ситуацию.

Компания "Мотив" - один из крупнейших региональных операторов мобильной связи, основанный в 1996 году. Зона покрытия сети распространяется на Курганскую и Свердловскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа.