Курганские аграрии собрали в шесть раз больше зерна, чем годом ранее

ТАСС, 6 августа. Объем урожая зерновых по состоянию на 6 августа в Курганской области составил более 109 тыс. тонн зерна, что в шесть раз больше, чем в прошлом году. Опережение происходит из-за раннего вызревания культур во время жаркой погоды, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора региона.

"По состоянию на 6 августа хозяйства 22 районов приступили к обмолоту сельхозкультур. На сегодняшний день намолочено более 109 тыс. тонн, в то время как в 2019 году показатель составлял менее 18 тыс. тонн. Скошенные и обмолоченные площади превышают прошлогодние в шесть раз. Опережение связано с ранним вызреванием сельхозкультур по причине погодных условий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в регионе в этом году показатель урожайности по данной культуре выше почти на один центнер с гектара. Так, средняя урожайность по Курганской области составляет 23,8 центнера с гектара, на аналогичную дату 2019 года - 22,9 центнера с гектара.

"На полях уже убирают ячмень, овес, озимую пшеницу, озимую рожь, горох. В мае и июне стояла очень теплая погода, и почва под озимыми была в достаточной мере насыщена влагой. Плюс хозяйства обеспечили необходимую подкормку озимых", - цитирует пресс-служба начальника управления развития отраслей агропромышленного комплекса (АПК) Павла Кощеева. Он добавил, что на следующей неделе в элеваторы начнет поступать первое зерно.

Общая посевная площадь под урожай этого года в Курганской области составляет 1 млн 346 тыс. га, что выше уровня прошлого года на 18 тыс. га. Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 1 млн 93 тыс. га.