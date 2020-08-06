На Ямале возобновляют работу детские сады

"Работа детских садов в режиме дежурных групп прекращена. Все дошкольные учреждения открывают свои двери, но еще не выходят на полную мощность, группы будут заполняться наполовину, в каждой - не более 12 детей одновременно. Сейчас руководители детских садов определяют потребность в местах. Приоритет при зачислении ребят в группы будет отдаваться медицинским работникам и сотрудникам организаций, которые на втором этапе снятия ограничительных мероприятий выходят на работу из удаленного режима", - приводит пресс-служба слова и.о. директора департамента образования ЯНАО Марата Ныкышова.

ТАСС, 6 августа. Работа детских садов, приостановленная в связи с распространением коронавирусной инфекции, возобновляется в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Соответствующее изменение в постановление о режиме самоизоляции подписал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, сообщает пресс-службе регионального правительства в четверг.

В пресс-службе отметили, что медосмотр перед посещением детского сада обязателен. За каждой группой будет закреплено отдельное помещение - все занятия будут проходить только в нем. Во время перемен и прогулок дети из разных групп не будут пересекаться друг с другом. "Все рабочие поверхности будут обрабатываться антисептиками, помещения проветриваться. Особое внимание уделят пищеблоками - столы будут мыть после каждого приема пищи, посуду дезинфицировать после каждого использования. Маски и перчатки для персонала - обязательны", - добавили в правительстве.

Также разрешается работа учреждений дополнительного образования - у ребят появится возможность вернуться в кружки и секции. Единственное ограничение - наполняемость групп не должна превышать 10 человек. Возобновляют работу автошколы и приемные комиссии в колледжах.

В учреждениях физкультуры, фитнес-центрах разрешены занятия спортом, загрузка объектов не должна превышать 50% от их пропускной способности. Кроме того, возобновляется работа магазинов с площадью до 800 квадратных метров. Число посетителей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, не должно превышать одного человека на четыре квадратных метра. "С сегодняшнего дня разрешается проведение ярмарок в городах и поселках Ямала", - добавили в правительстве.

На 6 августа в округе зарегистрирован 11 621 случай коронавируса, за сутки выявлено 96 случаев. Выздоровели 9 809 человек. Почти половина из 1 043 коек в инфекционных госпиталях свободна - сейчас госпитализированы 633 человека.