Общая площадь лесных пожаров в Курганской области увеличилась до 254 га

ТАСС, 6 августа. Общая площадь природных пожаров в Курганской области увеличилась до 254 га, сообщили в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

4 августа площадь пожаров составляла 50 га.

"Общая площадь, пройденная огнем, составляет 254 га. Площадь активного горения - 20 га. Распространению пламени способствуют сильные порывы ветра, местами до 17 метров в секунду и сохраняющаяся в регионе жаркая погода без осадков", - говорится в сообщении с уточнением, что ситуация с природными пожарами находится на личном контроле у губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

В пресс-службе отметили, что угрозы населенным пунктам нет. Пожар действует в Мишкинском районе, с огнем борются 134 человека и 37 единиц техники. "В настоящий момент проводится опашка кромки пожара по периметру, а также дотушивание открытого огня с помощью ранцевых огнетушителей и техники", - добавили в ведомстве.

В Курганской области с 4 по 17 августа действует запрет на посещение лесов. По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе прогнозируется переменная облачность, температура воздуха до плюс 33 градусов.