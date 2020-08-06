Оборудование на 245 млн рублей появится в курганском онкодиспансере до конца года

ТАСС, 6 августа. Курганский областной онкологический диспансер заключил государственные контракты на поставку нового оборудования на сумму в 245 млн рублей. Медтехника производства Великобритании и Германии появится в медучреждении до 25 декабря 2020 года, сообщили в четверг в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

"Учреждением заключены государственные контракты на поставку ускорительного комплекса с максимальной энергией 5-10 МэВ. Это роботизированная радиотерапевтическая медицинская система Elekta Infifnity производства Великобритании. Оборудование поступит на общую сумму 245 млн рублей. Все оборудование лучевой терапии планируется ввести в эксплуатацию до 25 декабря этого года", - говорится в сообщении с уточнением, что использование современной медтехники значительно повлияет на качество оказания медицинских услуг в области радиотерапии.

В пресс-службе добавили, что онкодиспансер также получит передвижной рентгеновский аппарат, аппарат близкофокусной рентгенотерапии и аппарат брахитерапии (вид радиотерапии, когда источник излучения вводится внутрь пораженного органа) SagiNova германского производства.

"Аппарат Elekta Infinity обеспечивает непревзойденный уровень комфортности подачи дозы и скорости выполнения процедуры, а также максимальную безопасность пациента благодаря сверхнизкой интенсивности облучения, а аппарат SagiNova позволяет контролировать дозу в режиме реального времени, что тоже обеспечивает безопасность больного", - цитирует пресс-служба главврача областного онкодиспансера Гиви Сепиашвили.