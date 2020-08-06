Подросток умер в хосписе монастыря на Урале, который удерживает схимонах Сергий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Пятнадцатилетний подросток умер в хосписе Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий (Романов). Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Пятнадцатилетний подросток страдал тяжелым хроническим заболеванием, скончался на территории монастыря в хосписе. Причина смерти будет устанавливаться", - сказал собеседник агентства. В пресс-службах региональных следственного управления СК РФ и ГУ МВД не стали комментировать ситуацию.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил ТАСС, что криминала в смерти подростка нет.

"Да, действительно, все, что написано в сетях, подтверждается, там работает, как положено по закону, следственная группа. Криминала там нет, это связано с болезнью", - сказал Мороков.

27 июля аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщил, что Анна Кузнецова направит обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Информация о возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних ранее стала распространяться в средствах массовой информации.

О ситуации в монастыре

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор 24 июля утвержден патриархом. Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть, восстановление мирной жизни обители возможно только при условии возвращения настоятельницы игуменьи Варвары (Крыгиной).

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