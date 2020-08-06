Группа "Чайф" выступит на крыше здания администрации Екатеринбурга в День города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Концерт группы "Чайф" в День города пройдет на крыше здания администрации Екатеринбурга. Об этом в эфире интернет-портала Е1.RU сообщил глава администрации города Александр Высокинский.

Ранее, 27 июля, на официальном портале управления культуры города сообщалось, что большинство мероприятий Дня города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате из-за ситуации с пандемией коронавируса. Традиционно праздник посещает от 600 тыс. до 1 млн человек.

"Мы постараемся первый раз за все время поставить эксперимент: мы планируем с группой "Чайф" провести концерт прямо на крыше мэрии", - сказал Высокинский.

Группа "Чайф" была основана Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году в Свердловске. На счету у коллектива более 15 студийных альбомов, среди которых "Жизнь в розовом дыму" (1985 год), "Пусть все будет так, как ты захочешь" (1995 год) и "Теория струн" (2017 год).