Пропавшую в Тюмени девятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС, 6 августа. Девятилетнюю девочку, которая пропала в Тюмени вечером 6 августа, нашли живой. По предварительным данным, противоправных действий в отношении ребенка совершено не было, сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

"Потерявшуюся 9-летнюю тюменку нашли. С девочкой и ее родителями сейчас работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Тюменской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в отношении ребенка не было совершено противоправных деяний, обстоятельства уточняются, сообщили в оперштабе.

Ранее сообщалось, что девочка пропала вечером 6 августа. Перед этим она сообщила родителям, что ее преследует незнакомый мужчина.