Уральский НОЦ поддержит проект хакатона по цифровым технологиям в образовании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Межрегиональный Уральский научно-образовательный центр (НОЦ) поддержит проект Всероссийского хакатона по цифровым технологиям в образовании для преподавателей и IT-разработчиков, сообщил ТАСС Сергей Кортов, первый проректор Уральского федерального университета (УрФУ), который является базовой площадкой НОЦ. Мероприятие поможет выявить самые продуктивные цифровые технологии в образовании.

"Основным фокусом деятельности НОЦ является создание и внедрение цифровых технологий и новых материалов в реальном секторе экономики в соответствии с приоритетами Стратегии научно-технологического развития РФ, а также практикоориентированная подготовка кадров на основе сетевого взаимодействия. Проект Андрея Новоселова [Hack Education: цифровые образовательные инновации] полностью соответствуют основным целям деятельности НОЦ", - сказал Кортов.

Проект студента Уральского педагогического государственного университета Андрея Новоселова "Всероссийский педагогический хакатон "Hack Education: цифровые образовательные инновации" был отмечен грантом Всероссийского конкурса молодежных проектов Росмолодежи в рамках форума "Утро-2020", организатором которого в этом году выступал УрФУ.

"Проект будет проходить в два этапа: первый - заочный конкурс работ для выявления лучших новаторских инициатив в образовании, связанных с цифровым усовершенствованием и реформированием образовательного процесса. Второй этап - проведение педагогического хакатона среди команд, состоящих из разработчиков продукта и педагогов. Хакатон - площадка для формирования проектов, переосмысления подходов к использованию возможностей цифровых технологий и лучших мировых образовательных практик", - приводят в Инновационной инфраструктуре вузе слова автора проекта Андрея Новоселова.

Данная инициатива, по мнению Новоселова, должна привести к росту продуктивности использования инновационных цифровых образовательных сервисов. Проект поможет представить новые образовательные продукты и решения с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственный интеллект в образовании, проекты в области игрового и неформального образования и многое другое.

Соглашение о создании Уральского межрегионального НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" при участии Свердловской, Курганской и Челябинской областей было подписано в июле 2019 года на международной промышленной выставке "Иннопром". К нему уже присоединились УрФУ, Уральский государственный юридический университет, Уральский государственный горный университет (Екатеринбург), Южно-Уральский госуниверситет (Челябинск), Курганский госуниверситет, а также ряд предприятий из трех регионов.