Площадь пожаров в двух заповедниках Югры выросла до 559 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Три природных пожара действуют в государственных заповедниках "Малая Сосьва" и "Юганский" в Ханты-Мансийском автономном округе на общей площади 559 га, за сутки она выросла на 9 га. Площадь остальных пожаров в регионе за сутки выросла в 3,7 раза - до 42,5 га, сообщает в пятницу департамент недропользования и природных ресурсов региона.

Утром в четверг площадь пожаров на территории заповедника "Малая Сосьва" составляла 550 га, о пожарах в заповеднике "Юганский" не сообщалось. Также в Югре действовало два лесных пожара общей площадью 11,5 га.

"По данным на утро пятницы, на территории государственных природных заповедников "Малая Сосьва" и "Юганский" действуют три лесных пожара на площади 559 га, из них локализовано два лесных пожара площадью 550 га", - сказано в сообщении.

По данным департамента, всего в данных заповедниках с начала пожароопасного сезона было зарегистрировано 13 лесных пожаров площадью чуть более 1 248,7 га.

Также на утро пятницы на территории автономного округа действуют шесть лесных пожаров на территории Нефтеюганского, Няксимвольского, Самаровского, Советского и Сургутского лесничеств площадью 42,5 га, из них локализовано два лесных пожара на территории Нефтеюганского и Сургутского лесничеств площадью 25 га.

Основными причинами возгораний на территории округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в зеленых массивах.