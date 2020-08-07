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Пандемия COVID-19

Режим повышенной готовности в Челябинской области продлили до 23 августа

При этом в регионе могут возобновить работу музеи, организации дополнительного образования, организации, осуществляющие спортивную подготовку
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе до 23 августа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы региона.

"В Челябинской области режим повышенной готовности продлен до 23 августа 2020 года. В регионе сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая позволяет снять ряд ограничений. С соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека могут возобновить работу музеи, организации дополнительного и дополнительного профессионального образования, организации, осуществляющие спортивную подготовку", - говорится в сообщении.

На утро 7 августа в регионе подтверждены 12 525 случаев заражения коронавирусом (плюс 95 новых подтверждений к вчерашнему дню). Лечение продолжают 3 726 человек. Всего 8 483 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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