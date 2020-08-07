Число случаев заражения коронавирусом среди вахтовиков на Ямале составило более 3 тыс.

ТАСС, 7 августа. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией среди вахтовых рабочих в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) превысило 3 тысячи, сообщает оперативный штаб региона в пятницу.

"За сутки выявлено 19 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период - 3 013)", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах, по информации оперштаба, зарегистрировано 8 699 случаев заражения, более трети из них - в Новом Уренгое.

За весь период в регионе зафиксировано 11 712 случаев заболевания, 10 138 пациентов выздоровели, 79 человек умерли.