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Число 100-балльных результатов ЕГЭ в Екатеринбурге выросло почти на 60%

Три выпускника 11-х классов получили 100 баллов по двум предметам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Количество 100-балльных результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Екатеринбурге в 2020 году составило 83, что почти на 60% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пятницу в департаменте образования Екатеринбурга.

"В 2019/2020 учебном году 80 выпускников 11 классов из 37 общеобразовательных организаций Екатеринбурга получили 83 100-балльных результата ЕГЭ. В 2018/2019 учебном году 100-балльных результатов было 52", - говорится в сообщении.

Уточняется, что три выпускника 11-х классов получили по результатам ЕГЭ 100 баллов по двум предметам - обществознанию и английскому языку, русскому языку и химии, русскому языку и литературе соответственно.

Всего в 2020 году в Свердловской области изначально планировали сдавать ЕГЭ порядка 19 тысяч школьников и 2 тысячи выпускников прошлых лет. Более 2 тысяч школьников отказались от сдачи экзаменов в этом году, так как они не требуются для получения аттестата.

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