В четырех челябинских муниципалитетах отключились телефоны экстренных служб из-за аварии

ЧЕЛЯБИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Повреждение линии связи стало причиной отключения телефонов экстренных служб в Трехгорном и Усть-Катавском городских округах, в Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах Челябинской области. Ведутся восстановительные работы, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"В результате проведения земляных работ в Катав-Ивановском муниципальном районе повреждены линии связи ПАО "Ростелеком". Временно не работают номера "101", "102", "103", "104" в Трехгорном и Усть-Катавском городских округах, в Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах. В случае экстренных ситуаций необходимо звонить на единый номер экстренных служб "112", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время на месте аварии работают две бригады ПАО "Ростелеком".