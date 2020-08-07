Власти Свердловской области разрешат ученикам и учителям не носить маски внутри школы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Свердловские власти разрешат преподавателям и ученикам не использовать маски внутри школы. Обязательным требование останется для работников технических служб, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.

"Предполагается, что маски внутри школы дети и учителя, прошедшие медицинский контроль, использовать не будут. Средства индивидуальной защиты останутся обязательными для работников технических служб", - говорится в сообщении.

6 августа в Департаменте информационной политики региона сообщили, что традиционные линейки 1 сентября в школах Свердловской области в 2020 году отменены. Детям проведут тематические уроки, посвященные 75-летию Победы.

Как сообщил в пятницу на брифинге по итогам оперативного штаба заместитель губернатора Павел Креков, одной из мер безопасности станет изменение расписания уроков и перемен. "Весь контингент школы должен быть распределен таким образом, чтобы никакой толпы у входа не было. Кто-то приходит в это время, через десять минут следующие классы и так далее. <...> Изменится расписание уроков, перемен и так далее, чтобы было меньше перекрещивающихся потоков", - сказал Креков.

В Свердловской области продолжает действовать масочный режим, а также ряд других ограничительных мер. Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения новой коронавирусной инфекцией составляет 21 905.

В новость были внесены изменения (14:06 мск) — добавлены подробности.