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В Челябинской области восстановили работу телефонов экстренных служб, прерванную аварией

Нештатная ситуация произошла из-за несанкционированных работ для обеспечения газоснабжением многоквартирного дома

ЧЕЛЯБИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Рабочие восстановили поврежденную линию связи в Челябинской области, из-за чего в Трехгорном и Усть-Катавском городских округах, в Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах в пятницу днем перестали работать телефоны экстренных служб. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в департаменте внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Урал" ПАО "Ростелеком".

"Нештатная ситуация, которая была зафиксирована на сетях связи в Катав-Ивановске по адресу ул. Заречная, 10, произошла в результате несанкционированных работ, [ведущихся] открытым способом сторонней организацией при проведении строительных работ по обеспечению газоснабжением многоквартирного дома. В результате жители горнозаводской зоны Челябинской области оказались без услуг связи - телефонии и интернета. Для устранения аварии было оперативно сформировано три бригады сотрудников. В настоящее время связь восстановлена", - сказал собеседник агентства.

В департаменте добавили, что при ведении такой деятельности необходимо заблаговременно получать разрешение на это у компаний, чьи коммуникации могут быть проложены под землей.

В пятницу днем со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области сообщалось, в результате проведения земляных работ в Катав-Ивановском муниципальном районе повреждены линии связи ПАО "Ростелеком". Временно не работали номера "101", "102", "103", "104" в Трехгорном и Усть-Катавском городских округах, в Катав-Ивановском и Ашинском муниципальных районах.

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