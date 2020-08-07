На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

ТАСС, 7 августа. Дожди, сильные порывы ветра и грозы ожидаются в регионах Уральского федерального округа с 8 по 10 августа. Об этом сообщили в пятницу в региональных гидрометцентрах и пресс-службах ГУ МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение о непогоде объявили синоптики на предстоящие выходные. По данным синоптиков, в предстоящие выходные дни 8-9 августа местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, крупный град, усиление ветра до 25-27 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону. Температура воздуха днем в субботу составит 27 градусов, но уже к понедельнику опустится до 14-19, сообщает Уральский гидрометцентр.

По данным Челябинского гидрометцентра, в субботу в регионе пройдут сильные дожди и ливни, в отдельных районах возможны грозы и град, которые продолжатся в воскресенье и понедельник. Температура воздуха в регионе с 33 градусов в субботу к понедельнику опустится до 23. После аномально жаркой и засушливой погоды с температурами до 36 градусов выше нуля в Курганскую область придут дожди. По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.

По данным гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, 7 августа по западным районам Югры ожидаются гроза и ветер порывами до 15-17 м/с. На выходных 8 и 9 августа прогнозируются дождь и гроза, порывистый ветер. Температура ночью плюс 11-16 градусов, днем до плюс 25-30 градусов.

В Тюменской области, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, с воскресенья ожидаются грозы с порывами ветра до 14-17 м/с, кратковременные дожди. Температура воздуха в регионе сохранится на уровне 30 градусов тепла. В Ямало-Ненецком автономном округе грозы пройдут лишь в субботу, ожидается дождь и порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха в регионе местами поднимется до 28-29 градусов тепла.