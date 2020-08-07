Власти Курганской области осенью начнут выдачу молочного скота с субсидированием до 70%

ТАСС, 7 августа. Власти Курганской области передадут всем желающим семьям взрослых молочных коров с субсидированием до 70% их стоимости. Закупка начнется после завершения бесплатной выдачи скота малообеспеченным семьям в октябре 2020 года, сообщил в пятницу в своем Instagram-аккаунте губернатор Курганской области Вадим Шумков.

"До 1 октября завершим бесплатную выдачу обоих видов сельхозживотных общим количеством 1500 малообеспеченным. Договорились с коллегами, что после этого сразу начнем закупку и выдачу взрослых молочных коров уже всем, кто готов заняться их содержанием, с субсидированием до 70% их стоимости. Без статуса малообеспеченных", - написал Шумков.

По его словам, в ближайшее время главы начнут формировать списки семей и проверять условия готовности к содержанию животных. Также Шумков отметил, что в регионе растет количество молочных ферм. "Планировали на этот год реализацию 5 проектов по вводу среднетоварных молочных ферм. Получается уже 7", - написал губернатор, уточнив, что среди ферм есть и новые, и реконструированные, и восстановленные.

Курганская область - индустриально-аграрный регион. Агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики области - на его долю приходится до 15% валового регионального продукта. На селе проживает около 38% населения области, в агропромышленном комплексе действует порядка 230 сельскохозяйственных предприятий, около 1,2 тыс. крестьянских и почти 180 тыс. личных подсобных хозяйств.