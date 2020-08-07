Акционеры УОМЗ приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 год

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Акционеры АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Ясламова (является организацией холдинга АО "Швабе", входящего в "Ростех"), производящего, в том числе, наркозно-дыхательную аппаратуру, принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. Данные об этом опубликовали в пятницу на сайте раскрытия корпоративной информации.

"Принято решение: дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за 2019 год не выплачивать", - говорится в сообщении.

Чистая прибыль в размере 89,5 млн рублей по решению акционеров направляется на формирование резервного фонда общества (4,5 млн рублей, или 5% от чистой прибыли), на развитие общества - 43, 8 млн рублей, или 48,9% от чистой прибыли), 41,2 млн рублей, или 46,1% от чистой прибыли принято решение не распределять.

В соответствии с годовым отчетом компании по РСБУ, чистая прибыль в 2019 году составила 89,5 млн рублей. В 2018 году - 101, 5 млн рублей. По итогам 2018 года на выплату дивидендов было направлено 51,6 млн рублей.

Уральский оптико-механический завод является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России, которое разрабатывает и производит оптико-электронные системы различного назначения, медицинскую продукцию, а также геодезические приборы и измерительную технику. Гражданская продукция УОМЗ поставляется в 88 стран. В том числе, завод производит наркозно-дыхательный аппарат МАИА-01 - единственный среди отечественных аналогов аппарат, совмещающий функции искусственной вентиляции легких, наркоза и комплексного мониторинга дыхательной смеси. Изделие рассчитано на взрослых и детей старше 1 года или от 8 кг с использованием любых методик анестезии, включая ингаляционную анестезию с низким потоком.