Доход губернатора Югры в 2019 году вырос почти в 1,8 раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Доходы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Натальи Комаровой в 2019 году составили 5 млн 545 тыс. 288 рублей, что почти в 1,8 раза больше по сравнению с доходами за 2018 год. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

Перечень недвижимого имущества губернатора Югры не изменился: ей принадлежит квартира площадью 186,2 кв. метров и машиноместо. Также в пользовании Комаровой находится жилой дом площадью 459,3 кв. метров.

По итогам 2018 года глава региона заработала 3 млн 100 тыс. 833 рубля.