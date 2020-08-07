Власти Югры планируют возобновить работу кафе и фитнес-центров после 11 августа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Фитнес-центры, тренажерные залы, кафе и заведения, предоставляющие услуги дополнительного образования, могут возобновить свою деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе после 11 августа. Соответствующие правила разработают и утвердят на следующей неделе, сообщила в пятницу губернатор Югры Наталья Комарова.

31 июля Комарова предложила провести онлайн-встречу с предпринимателями региона по возобновлению их деятельности. Фитнес-центры, тренажерные залы, кафе и заведения допобразования на протяжении нескольких месяцев обращаются к властям с просьбой возобновить их работу.

"Если говорить о сути - [открытие позволяем] по спорту, дополнительному образованию и услугам общественного питания. Правила, по которым мы это делаем, утверждаем во вторник (11 августа) на региональном оперативном штабе", - сказала Комарова.

Как отметил заместитель губернатора Югры - директор регионального департамента экономического развития Николай Милькис, предприниматели готовы соблюдать все меры безопасности, утвержденные Роспотребнадзором, в случае открытия.

В свою очередь представители бизнеса подтвердили, что готовы открыться и вести свою деятельность с соблюдением всех рекомендаций и постановлений Роспотребнадзора. Например разделять потоки людей, проводить тестирование на коронавирус сотрудников, дезинфицировать помещения.

Также глава регионального управления Роспотребнадзора Майя Соловьева уточнила, что в регионе возможно открытие веранд для кафе и оказание услуг на открытом воздухе с соблюдением необходимых мер.

О режиме самоизоляции в Югре

Режим обязательной самоизоляции в Югре был введен с 31 марта по 5 апреля, а затем продлен до 9 августа. По информации регионального оперативного штаба, в Югре на 7 августа зарегистрировано 17 492 случая заражения коронавирусной инфекцией, 137 человек умерли, 14 795 пациентов выздоровели. Регион занимает шестое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом и находится на первом этапе снятия ограничений.

По данным региональных властей, в автономном округе снята часть ограничительных мер, изменения в соответствующее постановление внесла Комарова. Продлено приостановление оказания стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев. Прекращена деятельность межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов на 571 километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе и на 175 километре дороги Сургут - Ноябрьск в Сургутском районе.